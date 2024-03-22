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Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın

ANKARA - Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Yangın Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde bulunan torna ve mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.