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Ankara'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil karşı şeride geçerek kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara\'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
22.12.2023 - 19:05,
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt - Balıkhisar yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin öldüğünü tespit eden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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