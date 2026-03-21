Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

21.03.2026 16:20
Ankara-Eskişehir Yolu'nda meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Ankara- Eskişehir Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı.

Ankara-Eskişehir karayolunda, Polatlı-Sivrihisar sınırında meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Cemalettin Gencer yönetimindeki otomobil, Isparta'dan Ankara istikametine seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Cemalettin Gencer ile eşi Hanife Gencer, oğlu Emir Gencer ve kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz araçtan savruldu.

Kazada, Cemalettin Gencer ve Kadriye Özdalmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Emir Gencer, önce Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olduğu için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Gencer ise Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü, tedavisinin tamamlanmasının ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi'nden çıkarılarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cemalettin Gencer'in kuzeni Melek Karataş, Gencer'in şehir dışındaki kızını okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda kazanın yaşandığını belirterek, "Çarpan alkollüymüş. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz, acımız büyük, bayramımızı zehir etti. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Alkollü araç kullanımı, artık bunun önüne bir geçilmesi mi gerekiyor ne yapılması gerekiyor?" dedi.

Karataş, yaşanan kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek "Aracı kullanan kuzenim, kesinlikle hız yapan, ya da böyle tehlikeli araç kullanan bir insan değildi. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

