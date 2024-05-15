Ankara'da Trafikte Tartışan Taksiciye Satırlı Saldırı: Başparmağı Koptu - Son Dakika
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Ankara'da Trafikte Tartışan Taksiciye Satırlı Saldırı: Başparmağı Koptu

Ankara\'da Trafikte Tartışan Taksiciye Satırlı Saldırı: Başparmağı Koptu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir ticari taksi sürücüsü, trafikte tartıştığı bir sürücünün saldırısına maruz kaldı. Saldırgan, elindeki satır ile taksiciye saldırarak başparmağını koparttı ve diğer yerlerinden yaraladı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksici saldırgana defalarca uyarıda bulundu ve kaçmaya çalıştı.

15.05.2024 11:05
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Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına uğrayan taksicinin başparmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece bir ticari taksi müşterisini beklemek için yol kenarına yaklaştığı sırada bir otomobil taksinin aynasına çarptı. Ticari taksi şoförü, tepki göstermek maksadıyla kornaya bastı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek, elindeki satırla taksi şoförüne saldırdı. Saldırgan satır darbeleri ile taksicinin başparmağını kopartırken, farklı yerlerinden de yaraladı. Yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ticari taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, taksi şoförünün gözü dönmüş saldırganı defalarca kez uyardığı ve kaçmaya çalıştığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Trafikte Tartışan Taksiciye Satırlı Saldırı: Başparmağı Koptu - Son Dakika

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