Ankara'da Yangın: Anne ve Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara'da Yangın: Anne ve Oğlu Kurtarıldı

Ankara\'da Yangın: Anne ve Oğlu Kurtarıldı
18.07.2025 17:01
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Keçiören'de 9. kat dairede çıkan yangında anne ve oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı, hafif yaralandılar.

Ankara'da site içerisinde yer alan 14 katlı apartmanın 9. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde mahsur kalan ve vücutlarında hafif yanıklar oluşan anne ile oğlu ise, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Avcı Sokak'ta yer alan site içerisindeki 14 katlı apartmanın 9. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangının çıktığı evde mahsur kalan Mükerrem Sarı (60) ile oğlu Enes Sarı (20) vinç yardımıyla kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan anne ile oğlunun vücutlarında hafif şekilde yanıklar olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"Anne ile çocuğu mahsur kalmış"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Tunahan Açıkgöz, "Yangında bir anne ile zihinsel engelli olduğu söylenen çocuğu mahsur kalmış. Vücutlarında hafif yanıklar varmış. Ekipler kurtardı, hastaneye götürüldüler. Yangına müdahale de hala devam ediyor. Kurtarılan kişilerin durumunun ağır olmadığını duyduk. Yangının nedeninin ise sigara izmariti olduğu söyleniyor. Araçların yanlış park etmesinden dolayı itfaiyenin buraya girişi biraz zor oldu" dedi.

"Vücutlarında yanık izleri varmış"

Komşulardan Ömer Tanrıverdi ise, "İçeride zihinsel engelli birisi ve annesi yaşıyormuş. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde anne ile oğlunu tahliye etti. Vücutlarında yanık izleri varmış. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü. Yangın diğer katlara sıçramış. İtfaiye ekipleri müdahale etmiş" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yangın: Anne ve Oğlu Kurtarıldı - Son Dakika

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