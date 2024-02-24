Polatlı'da Yaya Geçidini Kullanmayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Polatlı'da Yaya Geçidini Kullanmayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Polatlı\'da Yaya Geçidini Kullanmayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yaya geçidini kullanmayan bir yaşlı adam, karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yapılan incelemede, kaza yerine 170 metre uzaklıkta bir yaya geçidi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.02.2024 14:38  Güncelleme: 14:38
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaya geçidini kullanmayan yaşlı adam, karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza, Zafer Mahallesi Ankara- Eskişehir Yolunda meydana geldi. Doğan K. yönetimindeki 26 KR 027 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asım Onaran'a (81) çarptı. Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine 170 metre uzaklıkta yaya geçidi olduğu görüldü. Savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Asım Onaran'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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