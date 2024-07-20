Ankara'da Yolcu Otobüsünün Açık Unutulan Bagaj Kapağı Tırın Aynasına Çarptı

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Ankara'da bir yolcu otobüsünün açık unutulan bagaj kapağı, seyir halindeki tırın aynasına çarptı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara - Polatlı Karayolu güzergahında meydana gelen olayda, şehirlerarası yolcu otobüsü, bagaj kapağı açık halde kilometrelerce ilerledi. Açıkta duran bagaj kapağının bir tırın sağ aynasına çarpması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik güvenliğini düşünmeyen otobüs yetkililerine çevredekiler tepki gösterdi. - ANKARA