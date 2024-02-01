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Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı, yaralanan arkadaşlarını götürdükleri hastanede gözaltına alındılar - Son Dakika
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Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı, yaralanan arkadaşlarını götürdükleri hastanede gözaltına alındılar

İstanbul'da silahlı kavgaya karışan bir grup şahıs, Ankara'ya gittikleri esnada yaralı arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin dikkati sayesine şüpheliler gözaltına alındı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 2 araçla Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişilik arkadaş grubu, İstanbul'da silahlı kavgaya karıştı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı kavgada, 5 kişilik grupta bulunan 1 kişi vurularak yaralandı. Kavganın ardından şahıslar tekrar Ankara'ya dönüş yolculuğuna başladı. Ankara'ya dönüş yolunda Bolu'da hastaneye uğrayan şahıslar Köroğlu Devlet Hastanesi'ne giriş kaydı yaptı. Doktor muayenesinde şahsın ateşli silahla yaralandığı tespit edilince polis ekipleri 5 kişiyi hastanede gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi. Şahısların kullandıkları araçlar da çekici yardımıyla şubeye götürülerek incelendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2024 12:46
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Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı, yaralanan arkadaşlarını götürdükleri hastanede gözaltına alındılar

BOLU - İstanbul'da silahlı kavgaya karışan bir grup şahıs, Ankara'ya gittikleri esnada yaralı arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin dikkati sayesine şüpheliler gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 2 araçla Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişilik arkadaş grubu, İstanbul'da silahlı kavgaya karıştı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı kavgada, 5 kişilik grupta bulunan 1 kişi vurularak yaralandı. Kavganın ardından şahıslar tekrar Ankara'ya dönüş yolculuğuna başladı. Ankara'ya dönüş yolunda Bolu'da hastaneye uğrayan şahıslar Köroğlu Devlet Hastanesi'ne giriş kaydı yaptı. Doktor muayenesinde şahsın ateşli silahla yaralandığı tespit edilince polis ekipleri 5 kişiyi hastanede gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi. Şahısların kullandıkları araçlar da çekici yardımıyla şubeye götürülerek incelendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara\'dan İstanbul\'a giden 5 kişi kavgaya karıştı, yaralanan arkadaşlarını götürdükleri hastanede gözaltına alındılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı, yaralanan arkadaşlarını götürdükleri hastanede gözaltına alındılar - Son Dakika


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