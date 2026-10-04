Ankara Emniyeti uyuşturucu operasyonunda 95 şüpheliyi gözaltına aldı, 32'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Emniyeti uyuşturucu operasyonunda 95 şüpheliyi gözaltına aldı, 32'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Emniyeti uyuşturucu operasyonunda 95 şüpheliyi gözaltına aldı, 32\'si tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde uyuşturucu madde temini ve ticaretine yönelik operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda 16 bin 292 sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temini ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 32'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı, 32 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 16 bin 292 adet sentetik ecza, 5 kilo 689 gram esrar, 2 bin 493 adet ecstasy, 1 kilo 53 gram metamfetamin, 631 gram bonzai, 461 gram kokain, 129 gram A.M. maddesi, 9 gram eroin ve 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda; 6 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 7 tabanca fişeği ve 231 bin 955 lira bulundu. Gözaltına alınan 95 şüpheliden 32'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Ankara Emniyet MüdürlüğüNarkotik SuçlarTutuklama3. SayfaGüvenlikGözaltıAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
18:05
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
17:37
Mert Hakan Yandaş’ın aylar süren hasreti bitti
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:31
Kırıkkale’de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 18:20:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Emniyeti uyuşturucu operasyonunda 95 şüpheliyi gözaltına aldı, 32'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei