Ankara Kahramankazan\'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Akçaören ve İnceğiz mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Akçaören ve İnceğiz mahallelerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.