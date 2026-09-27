Ankara Keçiören\'de sakinler altyapı çalışmasından gaz kesintisi yaşadığını iddia etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden altyapı çalışmalarıyla ilgili mahalle sakinleri, kanalizasyon taşkınları ve doğal gaz kesintileri yaşandığını iddia ederek çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Basınevleri Mahallesi'nde bulunan Selçuklu Caddesi'nde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden altyapı çalışmaları, mahalle sakinlerinin iddiasına göre yeni mağduriyetleri beraberinde getirdi. Çalışmalar nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan toz, çamur ve trafik probleminden şikayet eden vatandaşlar, son günlerde etkili olan yağışın ardından kanalizasyon sularının caddeye taştığını, bazı araçların çukurlara düştüğünü ve çok sayıda binada doğal gaz hizmetinin kesildiğini öne sürdü.

Mahalle sakinleri, altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon ve doğal gaz hatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle bazı binaların tesisatlarına kanalizasyon suyu girdiğini, dünden bu yana doğal gaz ve sıcak su kullanamadıklarını belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

"19 aydır bu şekilde devam ediyor"

Yaklaşık 16 yıldır mahalle sakini olduğunu belirten Fatih Kaçan, "Altyapı çalışması diye başlandı. Bize anlattıkları 'ortalama 40 yıldır el değmemiş, içerideki büzler çürüdüğü için yapım aşamasına başlayacağız' dediler. Aşağı cadde 18-19 aydır bu şekilde devam ediyor. O günkü selden sonra tekrar asfaltladırlar, tekrar açtılar. Şu an tekrar açıyorlar. Geçen hafta yukarıdan aşağıya sel geldi. 10-12 araba zarar geldi. Çoluğumuz çocuğumuz zaten aşağıya inemiyor. Ortalık berbat bir halde. Bazı kanalları kapattılar kokudan, sinekten. Evlerimizin içi komple sinek dolu. Tekrar yapılmadan kapandı. Müteahhit firma Ankaralıymış. Beceremediler, sınıfta kaldılar. Bu şekilde de devam ediyor. Dünden beri doğal gazımız yok. Günlük elektrik, su devamlı kopartılıyor. Bugün sadece binadan 10-12 kişi aradık doğal gazı ama hala bir çözüm yok. Yarın pazartesi çocuklar okula gidecek, banyo yapacak. Evimizde gaz yok, sıcak su yok" dedi.

"Mikrop kapacağız, berbat durumda"

Araçların toz içinde olduğunu söyleyen Kaçan, "Araç yıkatmıyoruz. Yıkatsak da zaten araçların içerisi kokuyor. Ekstra olarak toz, çamur. Çoluğumuz çocuğumuz kapının önüne oyun oynamaya inemiyor. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Tabii ki ihtiyaç varsa yapılacak ama yetkililer elinden geldiğince bir an önce bitirsinler artık. Bu pisliği daha fazla mahalle halkı olarak çekmek istemiyoruz. Mikrop kapacağız, berbat durumda" ifadelerini kullandı.

"Mansur başkana sesleniyorum, bizi bu sıkıntılardan bir an önce kurtarın"

Mahalle sakini Alev Erdem Ballı, "1 yıldır biz bu problemin içerisindeyiz. Geçen aşırı yağmurdan dolayı bir problem yaşadık. Arabayla gidip gelmek sorun. Eve giderken yol arıyoruz nereden gireceğiz diye. Yetkililere defalarca söylediğimiz halde hiçbir şekilde olumlu bir gelişme görmedik. Ne zaman hallolacak öyle bir açıklama da yok. Dünden beri doğal gazımız yok. Arada bir elektriğimiz gidiyor, sular kesiliyor. Bütün hayatımızı etkiledi. Zaten cumartesi ve pazar özel bir firmaya verildiği için herhalde çalıma da yok. Sorduğumuz zaman da çalışan kişiler '1 yılı daha bulacağını' söylüyor ama bu şekilde olmaz. Mansur başkana sesleniyorum, bizi bu sıkıntılardan bir an önce kurtarın" diye konuştu.

"Ne ocaklarımızı yakabiliyoruz ne sıcak su kullanabiliyoruz"

Bir diğer mahalle sakini Necla Tekin Arslan ise, "1 yıldır çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz pislik kokusundan. Her taraf berbat. Arabalar girip çıkamıyor. Camlarımızı, kapılarımızı açamıyoruz. Toz, toprak, pislik kokusu. Bütün şeyler burada. Hemen hemen 3 aydır daha da kötü. Doğal gazlarımız kesildi. Ne ocaklarımızı yakabiliyoruz ne sıcak su kullanabiliyoruz. Söylüyoruz hiçbir şey yapmıyorlar. Erkenden kapatıp gidiyorlar. Kaç defa dedim, 'kardeşim gece gündüz çalışın burayı bir an önce yapın, herkes sıkıntıda'. Bizi önemseyip dinlemiyorlar. Baştakiler de herhalde ilgilenmiyor. Bir an önce burayı yapsınlar" şeklinde konuştu.