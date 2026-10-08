Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Son Dakika
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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Ahmet TürkoğluPursaklar3. SayfaAnkaraPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Son Dakika
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