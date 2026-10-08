Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA