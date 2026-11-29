Ankara'nın Polatlı ilçesinde iddialara göre trafik ışıklarında bir tırın bir araca çarpması, ardından diğer araçların da birbirine çarpmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı. 8 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Polatlı-Akşehir yolu Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki bir tırın trafik ışıklarında bir araca çarpması sonucu diğer araçlar da birbirine çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Toplam 8 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.