Ankara Polatlı'da obruğa düşen büyükbaş hayvanı köylüler kurtarmak için seferber oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde oluşan obruğa düşen büyükbaş hayvanı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Polatlı ilçesi Tüfekçioğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvanların düştüğü obrukta bu kez bir büyükbaş hayvan mahsur kaldı. Hayvanın obruğa düştüğünü gören köylüler, kurtarmak için seferber oldu.

Mahalle sakinleri, bölgede benzer tehlikelerin farklı noktalarda da yaşandığını ifade ettiler. Özellikle hayvanlarını otlatmak için kullandıkları alanlarda meydana gelen bu tür zemin açılmalarının kendileri açısından ciddi risk oluşturduğunu belirten köylüler, yaşanan olaylar nedeniyle hayvanlarını güven içerisinde yaylıma çıkaramadıklarını dile getirdiler. Vatandaşlar, hayvanların ve insanların zarar görmemesi için bölgede inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istediler.