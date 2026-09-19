Ankara Sincan'da otopark bariyerini söküp çalan şüpheli kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Sincan'da otopark bariyerini söküp çalan şüpheli kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Sincan\'da otopark bariyerini söküp çalan şüpheli kameraya yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sincan'da bir apartman otoparkındaki demir park bariyerini söküp çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde elinde anahtarla gelen şüphelinin önce çevreyi gözden geçirdiği, ardından bariyer demirini söküp uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Ankara'da, apartman otoparkındaki demir bariyeri yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Yavuz Caddesi'nde bir bina otoparkına elinde anahtarla gelen şüpheli şahıs, önce çevreyi ve ortalığı dikkatlice gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği araç park bariyer demirini söküp çalarak ortalıktan kayboldu. Şahsın rahat tavırlarla etrafı süzdüğü ve bariyer demirini çalarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaGüvenlikSincanAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
15:19
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
15:05
Tahrik edildi, dayanamadı Tek yumrukla yere serdi
Tahrik edildi, dayanamadı! Tek yumrukla yere serdi
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
14:52
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 15:46:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Sincan'da otopark bariyerini söküp çalan şüpheli kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement