Ankara Sincan\'da otopark bariyerini söküp çalan şüpheli kameraya yansıdı

Ankara'da, apartman otoparkındaki demir bariyeri yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Yavuz Caddesi'nde bir bina otoparkına elinde anahtarla gelen şüpheli şahıs, önce çevreyi ve ortalığı dikkatlice gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği araç park bariyer demirini söküp çalarak ortalıktan kayboldu. Şahsın rahat tavırlarla etrafı süzdüğü ve bariyer demirini çalarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.