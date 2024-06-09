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Ankara Valiliğinden "şehre hastalıklı köpekler getirildiği" iddiasına ilişkin açıklama

ANKARA - Ankara Valiliğinden, il dışından Başkent'e getirildiği iddia edilen hastalıklı köpeklere ilişkin, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir" açıklaması yapıldı.

Ankara Valiliği X hesabından yapılan paylaşımda, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız" ifadelerine yer verdi.