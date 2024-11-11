Ankaragücü Eski Başkanı Koca'ya Hapis Cezası

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar açıklandı. Koca 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü eski Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin katılmazken Osman Erkam Can ile avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı müşteki Meler'in avukatına söz verdi.

Saha içerisine Faruk Koca'nın girebileceğinden mütalaada da bahsedildiğini ifade eden avukat, "Akreditasyon talimatında müsabakanın 10 dakika öncesi ve 10 dakika sonrasında sadece hakem izniyle başkanın sahaya girebileceği belirtilmektedir. Meler, Koca'ya küfür mü etti bir hareket mi yaptı da haksız tahrik isteniyor anlamadım, haksız tahrik olamaz en üst cezadan sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Söz verilen sanık Can ise önceki savunmasını tekrarlayarak suçsuz olduğunu söyledi.

Sanık Koca'nın avukatıysa müvekkilinin haksız bir fiile karşı tepki gösterdiğini söyleyerek, "Biz özellikle haksız tahrik üzerinde duruyoruz. O maçta puan kaybı olmasaydı, bugün Ankaragücü ligden düşmeyecekti. Maddi ve manevi büyük bir kayıp yaşanmıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Son sözü sorulan Can, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Kararını açıklayan hakim, olay tarihinde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi. Koca'ya 'tehdit' suçundan 6 ay 20 gün, 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılıktan' ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanık Çelikkaya da 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 40 ay 15 gün, 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık' suçundan da 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Şahin'e, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 hapis cezası veren mahkeme, sanığa 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık' suçundan da 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Can'a ise 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 11 ay 7 gün hapis, 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık' suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezası verdi. - ANKARA