ANSET ihaleleri soruşturmasında 10 gözaltı - Son Dakika
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ANSET ihaleleri soruşturmasında 10 gözaltı

ANSET ihaleleri soruşturmasında 10 gözaltı
16.06.2026 09:48  Güncelleme: 09:53
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Antalya'da ANSET ihalelerine ilişkin soruşturmada, belediye çalışanı 8 kişi ile tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ihaleye fesat, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması suçlamalarıyla sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ANSET ihalelerine ilişkin soruşturma kapsamında, 8 belediye çalışanı ile tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet', 'suçtan elde edilen gelirin aklanması' ve 'edimin ifasına fesat karıştırmak' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, Mülkiye Başmüfettişinin hazırladığı tevdi raporu, bilirkişi raporu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespit edilmişti. İhalelerde yetkili oldukları değerlendirilen, aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de bulunduğu 35 şüpheliye yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 13 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 2'sinin firari, 2 şüphelinin de cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, ANSET ihalelerinde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan kişilerle ilgili tespitlere de yer verilmişti. Bu kapsamda 14'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1'i Keçiören Belediyesi bünyesinde memur olmak üzere 24 kişi ile ihalelere usulsüz teklif verdiği belirlenen şirket sahibi 1 kişi hakkında 13 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Toplam 25 şüpheliye yönelik operasyonda 2 kişi tutuklanmış, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

"İşler yerinde görülmeden yapılmış gibi gösterildi" beyanı

Devam eden soruşturmada, usulsüzlük tespit edilen ihalelerde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan şüphelilerin ifadeleri de dosyaya girdi. İfadelerde, yapılan işlerin yerinde görülmeden yapılmış gibi gösterildiği, mal ve hizmet alımına ilişkin evrakların düzenlenerek ihale komisyonu görevlilerine imzalatıldığı yönünde beyanlar bulunduğu öğrenildi.

Eşi ve kayınvalidesi de gözaltı listesinde

Bu beyanlar doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri olduğu yönündeki tespitler kapsamında, Tuncer'in eşi V.T. ile kayınvalidesi N.T. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan 10 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa ANSET ihaleleri soruşturmasında 10 gözaltı - Son Dakika

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