Hatay'da şehir içi özel halk otobüsünde inmek istediği yerde kendisini indirmedi diye şoföre hareket halindeyken saldıran yolcu, ifadesinin ardından adliyeden serbest kaldı.

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi'nde yaşanan olayda; 117 numaralı özel halk otobüsünde yolculuk yapan şahıs, kendisini istediği yerde indirmeyen şoföre sinirlenerek saldırmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada olayın şüphelisi Z.T. olduğu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede ifade veren şahıs, serbest kaldı.