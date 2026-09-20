Antakya\'da metruk binadaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antakya'da metruk binadaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya Dutdibi Mahallesi'ndeki metruk binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin çevreye yayılması önlenirken olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Dutdibi Mahallesi'nde bulunan metruk binada yangın çıkması üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasıyla olay yerindeki yangın müdahalesi tamamlandı.
Kaynak: İHA
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