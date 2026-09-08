Antalya Aksu\'daki yangında alevler mahalleye yöneldi; yaşlı çift gözyaşlarına boğuldu

Antalya Aksu'da söndürme çalışmaları devam eden orman yangınında bir anda alevlerin sardığı mahallede büyük panik yaşandı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yaşlı çift gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Karagöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin söndürme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Yangında 24 saat geride kalırken, yeniden etkili olmaya başlayan rüzgar nedeniyle alevler bazı noktalarda yeniden yükseldi. Söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'nde rüzgarın bir anda terse dönmesi ile hareketli anlar yaşandı. Alevlerin hızla mahalleye yönelmesi nedeniyle köy merkezinde bulunan tüm araç ve görevliler bölgeyi tahliye etti. Mahalleyi ve evini terk etmek zorunda kalan bir çift ise alevlerin mahalleye yaklaşmasını gözyaşları ve çaresizlik içinde izledi.