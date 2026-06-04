Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'e ait paraların Özcan S. tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verilirken çekildiği iddia edilen görüntülerin bazı kişilerde bulunduğuna yönelik ihbar üzerine Antalya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından çalışma başlatılmıştı.

İhbar doğrultusunda yapılan çalışmalarda, bahse konu kişilerin Özcan S. isimli kuaför, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yapan Z.B.Ş., Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sorumlusu Batuhan Ü. ve gazeteci C.D. olduğu tespit edilmişti.

2 Haziran'da düzenlenen operasyonda Özcan S., Z.B.Ş. ve Batuhan Ü. yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci C.D.'nin ise adresinde bulunamamıştı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda incelenmek üzere dijital materyallere el konulmuştu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan C.D.'nin, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olduğu, emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.B.Ş., Batuhan Ü. ve Özcan S. ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.B.Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Batuhan Ü. ve Özcan S. ise savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Batuhan Ü. ve Özcan S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA