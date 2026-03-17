Serbest kalmak için itirafçı olduğunu söyleyen tutuksuz sanık, 3 kişiden helallik istedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından itirafçı olup serbest kalan belediyenin o dönem imar şube müdür vekili tutuksuz sanık, davanın 2'nci duruşmasında verdiği ifadede, serbest kalmak için eşiyle birlikte itirafçı olduğunu ve para aldığını iddia ettiği kişiler helallik istediğini söyledi. Duruşma savcısı, emniyette verdiğini söylediği yalan beyanlar nedeniyle sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ederek, mahkeme heyetine kayda alınmasını istedi.

Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda görülen duruşmada, soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu toplam 41 sanığın yargılanmasına devam ediyor.

Tutuksuz sanık belediyenin o dönem imar şube müdür vekili T.K., "22 Ağustos sabahı polis evime geldi, beni gözaltına aldıklarını bildirdiler. Gözaltı süresince konuyla ilişkim olmadığı ortaya çıktı. İddianameye baktığınız zaman tarafıma yapılan suçlamaların gerçek olmadığı gözükmekte. Eylül ayında aydınlanma yaşanmış, benim hakkımda ifade vermişler. 14 Ekim'de eşimi de gözaltına aldılar. 100 gündür uzak olan babasından sonra anneleri de gözaltına alındı. Ardından eşim de tutuklandı. Eşimle birlikte itirafçı olduk. Üç kişinin ismini verdim. Onlardan para aldığımı iddia ettim. R.K., İ.T. ve F.B., haklarını helal etsinler" dedi.

M.E. isimli şahıstan iskan işlemlerinin hızlandırılması için üç parça halinde toplam 250 bin TL para alınması iddialarına yanıt veren T.K., "M.E.'ye ruhsatı ben verdim, yasama ve yürütmeye yönelik eksiklikler vardı, eksiklikleri düzeltmesini talep ettim. Bu sebeple birçok yalan beyanda bulunmuştur. Birinden 250 bin TL aldığımı duyduğunu söylüyor. Masanın üstüne biri zarf bırakıp gidecek, başka kimse görmeyecek, böyle bir imkan yok, ben hiç tek başıma görüşme yapmam. İlk başvuru tarihi 18 Temmuz 2023, 30 Temmuz 2023'te iskanını verdik. İşlem 105 gün sürmüştür, bu kadar uzun sürmesinin nedeni eksiklikleridir. 31 Aralık 2024'te ruhsat düzenlenmiştir. İfadesinde 2 ruhsatı olduğunu ve bu ruhsatları alamadığını söylemiş emniyette. Bu kadar yalan beyan arasında kendimi ifade etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma savcısı, emniyette verdiğini söylediği yalan beyanlar nedeniyle T.K. hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, mahkeme heyetinden de kayda alınmasını talep etti. - ANTALYA