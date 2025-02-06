Antalya'da 177 kg Siyanür Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 177 kg Siyanür Ele Geçirildi

Antalya'da bir işyerinde 177 kilogram siyanür bulundu, 4 kişi tutuklandı.

06.02.2025 20:08
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Antalya'da 177 kilogram siyanür ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da polisin bir işyeride yaptığı aramada 177 kilogram siyanür maddesi ele geçirildi.

Antalya Emniyet müdürlüğü KOM ekipleri tarafından il genelinde "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gayrimenkul danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 177 kg Siyanür Ele Geçirildi - Son Dakika

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