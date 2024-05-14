Antalya\'da 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda yapılan çalışmalarda M.Ü. ve O.Y. isimli şahıslara ait araçta dedektör köpek yardımı ile yapılan kontrolde 230 kilo açıkta kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınırken adli işlem başlatıldı. - ANTALYA