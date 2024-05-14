Antalya'da 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi

Antalya\'da 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Gazipaşa ilçesinde M.Ü. ve O.Y. isimli şahıslara ait araçta yapılan aramada 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

14.05.2024 10:13
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda yapılan çalışmalarda M.Ü. ve O.Y. isimli şahıslara ait araçta dedektör köpek yardımı ile yapılan kontrolde 230 kilo açıkta kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınırken adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Jandarma, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 230 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi - Son Dakika
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