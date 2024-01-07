Antalya\'da 702 Günübirlik Konaklama Yeri Denetlendi, 36 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da 702 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, 36 işletmeye kayıt dışı konaklamadan cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

43 ekip ve 96 personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda; 702 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, 36 işletmeye de kayıt dışı konaklamadan cezai işlem uygulandı. - ANTALYA