Antalya\'da Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, GS 05 GAL yabancı plakalı BMW marka otomobiliyle seyir halindeki H.D. aracından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü aracı yol kenarına çekerek hemen kendisini dışarı attı. Kısa sürede alev topuna dönen araca müdahale için olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale geldi

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın anı yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA