Antalya\'da Bir Kişi Ayaklarından İple Sürüklendi, Sürücü Tutuklandı

3.Sayfa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayı sonrasında adli soruşturması başlatıldığını ve sürücünün tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayı asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA