Antalya'da çıkan yangın sonucu iki ev küle döndü - Son Dakika
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Antalya'da çıkan yangın sonucu iki ev küle döndü

Antalya\'da çıkan yangın sonucu iki ev küle döndü

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda çıkan yangın bitişikteki iki eve sıçradı. Yangında evler küle dönerken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

18.05.2024 19:15
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda bir evde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. Yangında iki ev küle dönerken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Güzören Mahallesi sınırları içinde bulunan bin 400 rakımlı Karagöl Yaylası'nda çıktı. Alınan bilgiye göre, Burhan Akkelle ve Salih Öngel'e ait olduğu belirtilen evlerde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangının üçüncü bir eve sıçramasını önlerken, alevlerin sarıp küle döndürdüğü 2 evde ise soğutma çalışması yaptı. Evlerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan iki evde meydana gelen yangın, kilometrelerce uzaklıktan da görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da çıkan yangın sonucu iki ev küle döndü - Son Dakika

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