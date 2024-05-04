Serik'te dalgalı havada denize giren kişi boğulma tehlikesi yaşadı - Son Dakika
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Serik'te dalgalı havada denize giren kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Serik\'te dalgalı havada denize giren kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Antalya'nın Serik ilçesinde rüzgarlı havadan dolayı oluşan dev dalgaların olduğu denize giren bir kişi, kıyıya dönemeyerek boğulma tehlikesi yaşadı. Denizde mahsur kalan kişi, dev dalgalarla sürüklenerek sahile ulaşabildi. Olay sonrası 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

04.05.2024 17:04
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Antalya'nın Serik ilçesinde dalgalı havada denize giren kişi, boğulma tehlikesi yaşadı. Denizde mahsur kalan şahıs, kıyıya çarpan dev dalgalarla sürüklenerek sahile ulaşabildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Serik Boğazkent Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, rüzgarlı havadan dolayı dev dalgaların oluştuğu denize girdi. Bir süre sonra kıyıya dönemeyen şahıs, kıyıdaki yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti ancak dalağalar nedeniyle kimse boğulma tehlikesi yaşayan kişinin yanına gidemedi. Denizde adeta mahsur ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi, dev dalgalarla sürüklenerek sahile ulaştı. Kıyıya geldiğinde vatandaşların yardımıyla sahile çıkartılan kişiye, 112 ekipleri ilk müdahalede bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serik'te dalgalı havada denize giren kişi boğulma tehlikesi yaşadı - Son Dakika

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