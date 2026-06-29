Alev alan malzemeler depoya sıçramadan söndürüldü

Antalya'da çıkan depo yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 997 sokak üzerindeki yapı malzemeleri satışı yapan iş yerine ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun dış kısmındaki malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Malzemelerin tutuştuğunu gören işyeri çalışanları yangına ilk olarak kendi imkanları ile müdahale ederken, alevler kısa sürede büyüdü.

Çalışanların ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depo bitişiğinde yanmakta olan malzemeleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale ile yangın iş yerine sıçramadan söndürüldü. - ANTALYA