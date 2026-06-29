Alev alan malzemeler depoya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alev alan malzemeler depoya sıçramadan söndürüldü

Alev alan malzemeler depoya sıçramadan söndürüldü
29.06.2026 13:31  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'da çıkan depo yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 997 sokak üzerindeki yapı malzemeleri satışı yapan iş yerine ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deponun dış kısmındaki malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Malzemelerin tutuştuğunu gören işyeri çalışanları yangına ilk olarak kendi imkanları ile müdahale ederken, alevler kısa sürede büyüdü.

Çalışanların ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depo bitişiğinde yanmakta olan malzemeleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale ile yangın iş yerine sıçramadan söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alan malzemeler depoya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki: Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır.
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki: Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır.
14:12
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:24:23. #7.12#
SON DAKİKA: Alev alan malzemeler depoya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.