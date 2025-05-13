Antalya\'da Depoda Yangın Çıktı

Antalya'da bir işletmeye ait depoda tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafenin depo ve lavabo alarak kullanılan ayrı bölümünde tadilat yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk olarak işyeri çalışanları müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, çalışanların hortum ve kovalarla yangına müdahalesi yetersiz kaldı. Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahale ile yangın yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA