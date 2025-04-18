Antalya'da Fabrikada Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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Antalya'da Fabrikada Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı

Antalya\'da Fabrikada Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı

Aksu ilçesinde bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kargaşada, Durmuş A.A. tarafından babasına ateş edilen 70 yaşındaki Hamit S. ağır yaralandı. Durmuş A.A. polis tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.04.2025 16:10  Güncelleme: 16:26
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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir fabrikada alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada 1 kişi silahla ağır yaralandı. Fabrikaya konuşmak için gelen Durmuş A.A., aralarında daha önce tartışma yaşanan kişinin babasına 3 el ateş ederek karnından vurdu. Olay sonrası yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, Durmuş A. A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay Fettahlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak üzerinde yer alan kozmetik ve kimya ürünlerinin üretildiği fabrikada 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş A. A., bir süre önce birlikte iş yaptığı fabrikanın sahibi S. S. ile iddiaya göre alacak verecek meselesini konuşmaya gitti. Fabrikaya giren Durmuş A. A., alacağını istemeden önce S. S.'nin kendisiyle babası Hamit S'yi (70) tanıştırdığı esnada tabancasını çıkartıp 3 el ateş etti. Mermilerin karnına isabet ettiği Hamit S. ağır yaralandı. Ardından Durmuş A. A. bu sefer tabancayı kendi kafasına doğru doğrultu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin ikna ettiği Durmuş A. A. gözaltına alınırken, yaralanan yaşlı adam ise tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Öte yandan Durmuş A. A.'nın, 2019 yılındaki yerel seçimlerde İYİ Parti'den Aksu Belediye Başkan adayı olduğu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde de bulunurken 24 Ocak 2025 tarihinde emekli olduğu bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Fabrikada Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika

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