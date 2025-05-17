Antalya'da Freni Patlayan Kamyon Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Freni Patlayan Kamyon Kazaya Neden Oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde freni patlayan zift yüklü kamyon, minibüse çarparak 4 km ileride kamyonete çarptı ve akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada iki sürücü yaralandı.

17.05.2025 16:47
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Antalya'da freni patlayan zift yüklü kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: O anlar kamerada

Freni patlayan kamyon minibüse, 4 km sonra ise kamyonete çarptı, yan yatıp akaryakıt istasyonuna daldı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir kamyon, önce minibüse çarptı, 4 kilometre ilerledikten sonra kamyonete çarparak yan yatıp akaryakıt istasyonuna girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kamyonda sıkışan sürücü ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gazipaşa'nın Asarcık Mahallesi Haçbel mevkii D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Gazipaşa istikameti yönüne doğru ilerleyen Fadıl T.'nin kullandığı 34 DN 9314 plakalı kamyonun iniş esnasında frenleri patladı. Kontrolden çıkan kamyon, önce park halinde bulunan 58 BY 779 plakalı minibüse çarptı. Ardından 4 km sonra seyir halinde giden Mustafa Ö. idaresindeki 07 HAS 06 plakalı üzerinde çelik kapı yüklü kamyonete çarptı.

Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada kamyon sürücüsü Fadıl T. ve kamyonet sürücüsü Mustafa Ö. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile vatandaşların uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaş, "Rampa aşağı gidiyordu, sanırım freni boşaldı. Çok büyük bir ses oldu" dedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kamyonete çarpması ardından yan yatarak akaryakıt istasyonuna girme anları ve o sırada istasyonda bulunan vatandaşların kazayı kıl payı atlatması yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Freni Patlayan Kamyon Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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