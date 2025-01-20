Antalya'da Genç Kızın Şüpheli Ölümü - Son Dakika
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Antalya'da Genç Kızın Şüpheli Ölümü

Antalya\'da Genç Kızın Şüpheli Ölümü

19 yaşındaki Feride Hiranur Demir, Antalya'daki dairesinde ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Genç kızın uyku hapı ve antidepresan kullandığı öğrenildi.

20.01.2025 14:14  Güncelleme: 14:19
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Antalya'da 19 yaşındaki genç kız, yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi 1315 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve ailesinin dün geceden bu yana ulaşamadığı Feride Hiranur Demir'e (19) bakmak için kuzeni sabah saatlerinde eve geldi. Kuzeni defalarca kapıyı çalması ve telefonla ulaşamaması üzerine, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Hiranur'u salonda kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde gören kuzeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine, belirtilen adrese olay yerince inceleme ekipleri de sevk edildi. Genç Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak olan Hiranur'un uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Genç Kızın Şüpheli Ölümü - Son Dakika

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