Antalya'da Günübirlik Kiralama Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Günübirlik Kiralama Denetimi

Antalya\'da Günübirlik Kiralama Denetimi

Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube birimlerince günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı. Denetim sonucunda 19 işletmeye 'Konaklayan kaydı yapmamaktan', 3 şahsa da 'Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan' cezai işlem uygulandı.

10.09.2024 15:49
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Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube birimlerince günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı. Denetim kapsamında 670 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi, 19 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", 3 şahsa da "Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube birimlerince, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

Antalya genelinde yapılan denetim sonucunda; 670 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken, anlık veri göndermediği tespit edilen 19 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", 3 şahsa da "Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Günübirlik Kiralama Denetimi - Son Dakika

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