Antalya'da Güzellik Merkezine Denetim: İşletme Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Güzellik Merkezine Denetim: İşletme Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı

Antalya\'da Güzellik Merkezine Denetim: İşletme Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı

Antalya'da Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan denetimlerde, bir güzellik merkezinde tıbbi işlemlerin yetkisiz, liyakatsiz ve izinsiz şekilde uygulandığı tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimde, çeşitli tıbbi ürünlere el konuldu ve işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

03.05.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından bir güzellik merkezine yapılan denetimlerde tıbbi işlemlerin yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulandığı sebebiyle sebebiyle işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. ürünlere el konuldu.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden tespit edilen ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan güzellik merkezlerine yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan Kuşkavağı Mahallesinde bulunan 1 adreste İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte denetim yapıldı. Denetimde 5 adet mavi renkli dermapen ucu, 5 adet beyaz renkli dermapen ucu, 3 adet açılmış mezoterapi solüsyonu, 9 adet açılmamış mezoterapi solüsyonu, 3 adet açılmış mezoterapi flakon ürünü, 7 adet açılmamış mezoterapi flakon ürünü, 4 adet boş kutu mezoterapi ürünü bulundu. Ürünlere il konulurken şahıs ve işletme ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Güzellik Merkezine Denetim: İşletme Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
10:33 Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 11:53:13. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Güzellik Merkezine Denetim: İşletme Hakkında Adli ve İdari İşlem Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement