Hırsızlık ve Kaçış Suçundan 10 Yıl 8 Ay Cezalı Şahıs Yakalandı

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Antalya'da hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

JASAT ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.A isimli şahsın hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 10 yıl 8 ay hapis ile arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA