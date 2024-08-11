Antalya'da iş insanlarına silahlı saldırı: 3 tutuklama, 2 adli kontrolle serbestlik - Son Dakika
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Antalya'da iş insanlarına silahlı saldırı: 3 tutuklama, 2 adli kontrolle serbestlik

Antalya\'da iş insanlarına silahlı saldırı: 3 tutuklama, 2 adli kontrolle serbestlik

Antalya'da Azeri ve Türk iş insanlarına yapılan silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı kayıttaki cep telefonuna saniye saniye yansımıştı.

11.08.2024 18:33
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Antalya'da iş insanlarına silahlı saldırıya: 3 tutuklama, 2 adli kontrolle serbestlik

İş insanlarına saldırıda azmettirici olduğu ileri sürülen ve saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı

Saldırı anı kayıttaki cep telefonuna saniye saniye yansımıştı

ANTALYA - Antalya'da önceki gün Azeri ve Türk iş insanlarının uğradığı silahlı saldırı olayı ile ilgili saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayın azmettirici olduğu ileri sürülen 1 kişi tutuklandı, diğer şüphelilere yardım-yataklık etikleri belirlenen 2 şüpheli de yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 2207 sokak üzerinde önceki gece meydana gelen olayda Azeri asıllı Türk iş insanı Bahtiyar Muradov, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde işyeri bulunan Türk iş insanı arkadaşı Diren Aygün'ün kullandığı araç ile seyir halindeyken takip edildiklerini fark etti. Aracı durdurarak Muradov ile birlikte otomobilin yanına giden Diren A., otomobildekilerde bir süre konuştu. İddiaya göre otomobildekilerin kendilerini takip etmesini istemeleri üzerine takibe başladılar. Ancak kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradılar. Silahlı saldırıda, iş insanı Diren Aygün ve arkadaşı Mehmet A. bacaklarından vuruldu.

Saldırı anı kayıttaki cep telefonuna saniye saniye yansımıştı

Olayla anında ise saldırıdan haberi olmayan bir kişinin cep telefonuyla kayda girdiği sırada silahlı saldırı anı kameralara yansımıştı.

3 kişi tutuklandı

Saldırganlar önce yolcu konumunda oturan Azeri iş insanı Bahtiyar Muradov'u da hedef aldı. Ancak, Muradov kurşunlardan eğilerek kurtuldu. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgisi olan 4'kişiden 2'sini kısa sürede yakaladı. Operasyonu derinleştiren ekipler, iş insanlarına saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Bilal K. ile yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Durmuş A. ve Hayrullah K.'yı da gözaltına aldı.

Bilal K. ve polisin operasyonu ile yakalanan saldırganlardan İlker S. ve Yasin T. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı. Olayda yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Durmuş A. ile Hayrullah K. ise yurt dışı yasağı ve haftada bir imza ile adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da iş insanlarına silahlı saldırı: 3 tutuklama, 2 adli kontrolle serbestlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iş insanlarına silahlı saldırı: 3 tutuklama, 2 adli kontrolle serbestlik - Son Dakika
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