Antalya'da jandarma operasyonunda 3 kilo kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da jandarma operasyonunda 3 kilo kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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Antalya\'da jandarma operasyonunda 3 kilo kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Aksu ve Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikametlerdeki aramalarda 3 kilogram kokain, 7 gram esrar, 423 sentetik hap ve skunk ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 kilogram kokain ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Aksu ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kilogram kokain, 7 gram kubar esrar, 423 adet sentetik hap (Lyrica), 1 adet hassas terazi, 101 kök skunk bitkisi, 1 kilo 252 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikJandarmaManavgatAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da jandarma operasyonunda 3 kilo kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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