Antalya'da Kangal cinsi köpek çocuğa saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kangal cinsi köpek çocuğa saldırdı

Antalya\'da Kangal cinsi köpek çocuğa saldırdı

Antalya'da Kazakistan uyruklu bir çocuğun taş attığı Kangal cinsi köpek, çocuğa saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

09.08.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki çocuğun taş attığı öğrenilen Kangal cinsi köpek, zincirini kırarak çocuğa saldırdı. Çocuğun köpeğe taş atması, köpeğin çocuğa saldırması ve çocuğun kurtarılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, salı günü saat 18.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Aisultan Berdibayev (11), yaşadığı sitenin karşı tarafındaki müstakil evin bahçesinde zincirle bağlı halde olan Kangal cinsi köpeğe taş attı. Bunun üzerine köpek bağlı bulunduğu zinciri kırarak Berdibayev'e saldırdı. Köpeğin sahibi Onur Alaoğlu ve çevredekiler tarafından güçlükle köpeğin dişlerinden kurtarılan Berdibayev sol bacak, sağ el ve yüzünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi olmayan Berdibayev, tedavisinin ardından taburcu olarak eve getirildi.

Olay kameralara yansıdı

Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Berdibayev'in köpeğe taş atması, köpeğin saldırısı ve çocuğun kurtarılma anı yer aldı.

"Korktum ve yerden taş alarak köpeğe fırlattım"

Yaşanan olayı anlatan Aisultan Berdibayev, yoldan geçerken köpeğin havlaması üzerine korkarak taş attığını söyledi. Berdibayev, "Yoldan geçerken köpek havladı, ben de çok korktum. Bunun üzerine yerden taş alarak köpeğe fırlattım. Daha sonra köpek zincirini kırarak üzerine koştu ve beni ısırdı" dedi.

"Çocuğum korktuğundan dolayı köpeğe taş atmış"

Anne Akmaral Zholdasbekova ise oğlunun korkup kendi üzerine gelmemesi için taş attığını belirterek, "Çocuğum korktuğundan dolayı köpeğe taş atmış. Köpek oğluma saldırdı. Yüzü çok kötü oldu ve iz kaldı. Vücudunun birçok yerinde yara var. Oğlum kendini korumak için eliyle müdahale edince köpek elini de ısırmış" diye konuştu.

"Çocuğumun psikolojisi bozuldu"

Kendisinin pazarda olduğu sırada oğlunun köpek saldırısına uğradığı haberini alan Zholdasbekova, "Oğlum köpeğim olduğu yerden geçerken, köpeğin havlamasından korktuğu için yerden taş alıp köpeğe atmış. Daha sonra köpek zincirini koparıp oğluma saldırarak ısırmış. Yaşanan olayın ardından geceleri çocuğum uyumakta zorluk çekiyor. Gece saat 2-3 gibi 'anne anne' diyerek bağırarak uyanıyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Kendisi yemek bile yiyemiyor, tek başına tuvalete gidemiyor" ifadelerini kullandı.

"Köpeğimin de psikolojisi bozuk şu anda"

Köpeğin sahibi Onur Alaoğlu, yaklaşık 2 aydır burada farklı çocuklar tarafından taş atıldığını iddia etti. Yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

"Uyarılara rağmen çocuklar taş atmaya devam etmiş. O gün ben işten geldim. Köpek havlıyordu, sesi kesilince dışarı koştum. Köpeğin çocuğa saldırdığını gördüm. Hemen müdahale edip köpeği tutup aracımıza bindirdim. O an biz evde olmasak Allah göstermesin çocuk ölebilirdi. Elimden geleni yaptım. Tuttum boynundan bırakmadım hiç, bir daha saldırabilir diye. Köpeğimiz uysal bir köpek, saldırgan değil. Zaten olay anında da zincirle bağlıydı. Ancak bir köpeği de çok zorlarsanız, zinciri kıracak, derecede o da saldırmış. Aşıları tam, kimliği var. Güvenlik önlemlerini aldık. Kafesin içerisine koyduk. Köpeğimin de psikolojisi bozuk, şu anda kafeste olduğu için. Özgürlüğünü biraz kısıtladık." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kazakistan, antalya, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kangal cinsi köpek çocuğa saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:06:27. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kangal cinsi köpek çocuğa saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement