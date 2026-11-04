Antalya\'da koku ihbarına giden ekipler, 70 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu

Antalya'da komşuların daireden yayılan ağır koku ihbarı ile adrese gelen ekipler, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 300 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden çevreye yayılan ağır koku üzerine komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamadı. Komşularının kendisine ait dairede ikamet ettiği öğrenilen 70 yaşındaki Mustafa K.'nın da bir süredir görülmediğini belirtmesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi.

Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

Adrese gelen itfaiye ekiplerinin kilitli olan kapıyı kırarak açmasının ardından daireye giren ekipler koridorda yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Daire içerisini kaplayan ağır koku nedeniyle ekipler maske takarak inceleme yaptı. Ekipler Mustafa K.'nın ikametine yakın bir noktada park halinde bulunan ve kapıları açık aracında da inceleme yaptı.

Gözyaşlarını tutamadılar

Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Mustafa K.'nın cansız bedeni polis, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızı ve oğlu polis ekiplerinin araması ile babalarının ölüm haberini alarak oturduğu eve gelirken bir hayli üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamayan Mustafa K.'nın kızını ağabeyi teselli etti.