Antalya'da Motosiklet Denetimi: 48 Sürücüye Ceza! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Motosiklet Denetimi: 48 Sürücüye Ceza!

Geniş Video İzle

Kaş'ta jandarma, 48 motosiklet sürücüsüne toplam 710 bin TL ceza keserken hırsızlık malı motosiklet yakaladı.

08.12.2024 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaldıkları motosikletin şase numarasını kazımışlar

Jandarmanın eş zamanlı operasyon ve uygulamalarında 48 motosiklet sürücüsüne toplam 710 bin 960 TL ceza kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın eş zamanlı operasyon ve uygulamalarında 48 motosiklet sürücüsüne toplam 710 bin 960 TL ceza kesildi. Motosikletin arasında hırsızlık malı olduğu tespit edilen 1 motosikletin, şase numarasının kazınmış olduğu belirlendi.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ile KOM Şube Müdürlükleri koordinesinde, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlulara yönelik Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eş zamanlı operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyet sonucunda, şase numarası kazınmış, hırsızlık malı olduğu tespit edilen motosiklet ile tescil işlemi yapılmayan motosikletler yakalanarak trafikten men edildi. Ekipler, 48 motosiklet sürücüsüne 710 bin 960 TL ceza kesiti.

Uygulamalarda ise 1100 vatandaş, 410 araç sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Operasyon, Hırsızlık, Jandarma, Antalya, Kaş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Denetimi: 48 Sürücüye Ceza! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:02 Şam’dan önceki son kale muhaliflerin elinde Rejim, Humus’tan tamamen çekildi Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi
23:00 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici
22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 01:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Denetimi: 48 Sürücüye Ceza! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.