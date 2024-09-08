Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Antalya\'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletle otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

08.09.2024 10:57
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde D-400 Karayolu istikametine seyir halinde olan Yunus A.'nın kullandığı 07 ABV 226 plakalı motosiklet, Fahri Korutürk Caddesi'nden Menekşe Caddesi'ne geçmek için Bülent Ecevit Caddesi'ne çıkan Ceyda K. idaresindeki 48 U 6978 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletten savrulup asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Yunus A., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosikletliye çarpma anı ve o sırada kaldırımda cep telefonu ile görüşen bir vatandaşın üzerine doğru gelen motosikletten kaçışı, ayrıca kazayı gören vatandaşların yardıma koşma anları yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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