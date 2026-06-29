Antalya\'da Müstakil Evde Yangın

Antalya'da müstakil evde çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6043 Sokak'taki yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evde meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikte ve çevredeki diğer yapılara sıçramasını önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 odalı müstakil evdeki eşyalar tamamen yandı, duvarları ve tavanı isle kaplanarak kullanılamaz hale geldi.

"En yakın arkadaşımın evine yangın sıçradı sandım"

Yaşananları anlatan komşulardan Ayşenur Yıldız, sesleri duyması üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Bir anda irkilip kalktım, seslere geldim. Bir geldim, yangın var. Herkes itfaiyeyi aradı, en yakın arkadaşımın evine yangın sıçradı sanıp geldim" diye konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANTALYA