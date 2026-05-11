Antalya'da nehirde kaybolan genç bulundu
Antalya'da nehirde kaybolan genç bulundu

11.05.2026 20:22
Aksu Çayı'nda serinlemek için giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Cansız bedeni bulundu.

Antalya'da serinlemek için Aksu Çayı'na giren 3 arkadaştan akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Aksu Çayı'nda meydana geldi. Gaziler Mahallesi'nde palet üretim tesisinde çalışan yabancı uyruklu 3 arkadaş, serinlemek için Aksu Çayı'na geldi. Güloluk Köprüsü'nün bulunduğu noktadan Aksu Çayı'na giren 3 arkadaşın 2'si sudan çıkarken, Ahmet Mahmut Sadık (22) akıntıya kapılarak kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen ekipler kıyıdan arama çalışması yaparken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'ne bağlı dalgıçlar ise suda arama yaptı. Gencin çaya girdiği alana yakın bir noktada ise su yüzeyindeki bir terlik dikkat çekti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışmasının ardından JAK dalgıçları, kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta su altında Ahmet Mahmut Sadık'ın cansız bedenine ulaştı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

