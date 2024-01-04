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Antalya'da Oto Aksesuar Dükkanından Kablo Çalan Şahıs Esnafa Zarar Verdi - Son Dakika
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Antalya'da Oto Aksesuar Dükkanından Kablo Çalan Şahıs Esnafa Zarar Verdi

Antalya'da bir oto aksesuar dükkanının klima dış ünitelerinden kablo çalan bir şahıs, esnafa 20 bin liralık zarar verdi ve kış günü soğukta bıraktı. Şahsın keşif yaparken ve malzemeleri götürürken güvenlik kamerasına yansıyan anları da kaydedildi. Esnaf, şahsı yakalayıp polise teslim etti ve şikayetçi oldu.

Antalya\'da Oto Aksesuar Dükkanından Kablo Çalan Şahıs Esnafa Zarar Verdi
04.01.2024 - 15:06,  Güncelleme: 15:07
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Antalya'da oto aksesuar dükkanının klima dış ünitelerinden kablo çalan şahıs, esnafa hem 20 bin liralık zarar verdi, hem de kış günü soğukta bıraktı. Esnafın ifade verirken serbest kaldığı şahsın keşif yapıp, malzemelerini götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde, Ufuk Kaplan'ın sahibi olduğu oto aksesuar ve yedek parça dükkanında meydana geldi. 1 Ocak günü öğleye doğru iş yerine gelen Kaplan, klimayı açmak istemesine rağmen başarılı olamadı. Çevrede kontrol yapan Kaplan, klima dış ünitelerinin bulunduğu bölgenin paletler ve bez örtülerle kapalı olduğunu gördü. Örtüyü kaldıran Kaplan, ünitelerin parçalandığını ve kabloların götürüldüğünü gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, bir kişinin iş yeri çevresinde keşif yaptığını ve aralıklı saatlerle klimaların olduğu bölgeye girip çıktığını gördü. Bir süre sonra ise gördüğü şahsın iş yerinin arasından çıktığını fark eden Kaplan, şahsı durdurmak istedi. Uzaklaşmaya çalışan şahsı, Kaplan ve çalışanları yakalayıp polise teslim etti. Güvenlik kamera görüntülerini de toplayan esnaf, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Ufuk Kaplan, akşam saatlerinde şahsı karşısında görünce büyük şok yaşadı. Çek çek arabasını alan şahıs gözlerden kayboldu, Kaplan ise klima ünitelerinin diğer parçaları tedirginlikten iş yeri içine taşıdı. Kış günü klimasız soğukta kalan Kaplan, 150 liralık kablo için 20 bin liralık zarara uğratıldığını söyledi.

Şahsın iş yeri çevresindeki keşif yaptığı, girip çıktığı ve çek çek arabasıyla çıkarken yakalandığı anlar ile, serbest kaldıktan sonra arabasını götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kendini kamufle etmiş"

Tuning07 Aksesuar ve yedek parçacısı Ufuk Kaplan, olayın yılbaşı akşamı yaşandığını hatırlatarak, "Arkadaş saat 01.00'da, 03.00'da ve 05.00 gibi gelip gidiyor. Son gelişinde klima dış ünitesinin parçalarını alıp götürüyor. Bu sırada gelmeden önce bir güzel gezmiş ve keşif yapmış. Aldığı parçalar çok değil ama verdiği zarar daha büyük. Örtüyle etrafını kapatarak kendini kamufle etmiş, arkadaki klima içinde paletlerde kendine bariyer yapmış. Kamufle etmiş kendisini, sessiz bir şekilde çalışmış. Bir gün sonra ise götüremediği malzemeleri geri almak için geliyor. Sonra biz bunu farkettik ve yakaladık, polise teslim ettik. Akşamına şahsı karşımızda görünce klima ünitelerinin kalan parçalarını içeriye almak zorunda kaldık" diye konuştu.

"20 bin liralık zarara uğrattı"

Şahsı yeniden karşısında görünce şok olduğunu dile getiren Kaplan, "Ortalama birkaç saat sonrasında ben adamı gördüm. Çünkü ben ve eşim ifade verdik. Olayı anını anlattık. Çıkabileceğini de sanmıyordum işin açıkçası hem suçüstü hem de kamera kayıtları vardı. Akşam çek çek arabasını almaya gelinde karşımda görünce şaşırdım. Gece boyunca kameradan dükkanı izlemek zorunda kaldım. Malum havalar da soğuk bizi böyle bıraktı. Sattığı kabloların değeri 100-150 liradır ama bize 20 bin liraya yakın zarar uğrattı. Hem de soğukta bıraktı bizi. Yazık günah diyorum, nasıl yiyorsunuz o parayı. Burası işlek cadde olduğu için yardım isteyen herkese destekte bulunuyoruz. Sağlam malzemeleri kırıp sökmek hiç güzel bir davranış değil" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Oto Aksesuar Dükkanından Kablo Çalan Şahıs Esnafa Zarar Verdi - Son Dakika


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