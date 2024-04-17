Antalya'da 3 aydır pansiyonda yaşayan 59 yaşındaki adam, pansiyon çalışanı tarafından odasında ölü bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 563 sokakta bulunan 2 katlı bir pansiyonun 2'inci katında, saat 11.30.sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 59 yaşında olan ve pansiyonda 3 aydır konaklayan Muharrem Toy'dan sabah haber alamayan pansiyon çalışanı, Toy'un kaldığı odaya giderek kapıyı açıp içeri girdi. Muharrem Toy'un odasında hareketsiz halde olduğunu gören çalışan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Muharrem Toy'un cansız bedeni, belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelmesi devam ediyor. Şahsın odasında bulunan eşyaları ise polis tarafından emanete alındı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da pansiyonda ölü bulunan adamın ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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