Antalya'da Park Halindeki Araç Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Park Halindeki Araç Yangını Söndürüldü

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Antalya'nın Habipler Mahallesi'nde uzun süredir park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişiğindeki ikamet ve işyerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

18.10.2024 15:21  Güncelleme: 15:29
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Park halindeki araç küle döndü, bitişiğindeki ikamete sıçramadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da kaportacının yan tarafında uzun süredir park halindeki kullanılmayan araç yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını hemen bitişikte bulunan ikamet ve işyerine sıçramadan söndürdü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Habipler Mahallesi 5690 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan kaporta dükkanının yanında park halinde bulunan ve uzun süredir hurda haldeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar hortumla yangına müdahale etmek isterken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin müdahalesi ile hemen bitişiğinde bulunan işyeri ve ikamete sıçramadan söndürüldü.

Vatandaş hortumla söndürmeye çalışmış

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayı gören Şahin Kiraz, "Ben olay anında karşıdaydım. Yangını gördüm koşarak geldim. Dükkanın penceresinden hortum çekip söndürmeye çalıştık. Ama başaramadık" dedi. Hortum ile yangına müdahale etmek istediklerini ancak hortumun yetişmediğini belirten Sercan Tosun ise, "Araç uzun zamandır burada duruyor. İlk ateşin çıkmasının ardından arabayı sardığını gördüm. Küçükken müdahale etmek için geldim. Ancak rüzgarla parlayınca geri döndüm. Binadan hortum çekmek istedim. Hortum yetişmedi, 112'yi aradım mecburen onları bekledik.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Park Halindeki Araç Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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