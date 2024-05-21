Antalya'da polisin dur uyarısına uymayan otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da polisin dur uyarısına uymayan otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Antalya\'da polisin dur uyarısına uymayan otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisin dur uyarısına uymayan bir otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri ve halkın yardımıyla yaralılar kurtarılarak hastaneye götürüldü. Otomobilin sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı belirtildi.

21.05.2024 09:34
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisin dur uyarına uymayan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kumluca İlçe Merkezinde gece saat 23.30 sıralarında trafik kontrol uygulamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 07 FH 507 plakalı bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Şehir içinde yaşanan kısa bir kovalamanın ardından otomobil ilçe dışına çıkarak Karacaören Mahalle yoluna girdi. Polisleri peşinden 15 kilometre getiren otomobil, Karacaören Mahallesi Çayağzı mevkiine geldiğinde virajı alamadı ve yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayı gören polis ekipleri 112 acil hattını aradı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 07 FH 507 plakalı otomobilde bulunan şoför Murat U., beraberindeki Hüsne Elmas ve yabancı uyruklu Heyse Muhammet yaralandı. Yaralıları kurtarmak için ekipler ve Karacaören Mahalle halkı seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda yaralılar, 100 metrelik uçurumun dibinden halatlar yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobili kullanan Murat U'nun alkollü ve ehliyeti bulunmadığı için polisten kaçtığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da polisin dur uyarısına uymayan otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da polisin dur uyarısına uymayan otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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